MotoGP'de heyecan Arjantin'de sürecek

VAR nedir, nasıl çalışır?

1 Aykut Kocaman: Postu kolay deldirmeyeceğiz Lider Başakşehir'in şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu söyleyen Aykut Kocaman, "Ama bu postu kolay deldireceğimiz anlamına gelmiyor" diyerek iddialı açıklamalarda bulundu.

2 Diagne ve Mitroglou, Malatya maçlarında yok Milli takımlarında sakatlanan Galatasaray'ın golcüleri Mitrouglu ve Diagne'nin, Malatyaspor'la oynanacak kupa ve lig maçlarında forma giyemeyecek.

3 Oğuzhan'ı isteyen 2 takım Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup, sezon sonunda takımdan ayrılıyor. 26 yaşındaki futbolcuya İngiltere ve Hollanda'dan teklifler var.

4 Dirar: Fenerbahçe için ölürüm Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, sahaya çıktığında varını yoğunu verdiğini söyledi. 33 yaşındaki oyuncu, "Takımım ve taraftarlarım için ölürüm" dedi.

5 Yusuf Yazıcı'nın bordo-maviye boyattığı arabası Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, antrenmanlara gidip geldiği ilk arabasını bordo-maviye boyattı.

6 Galatasaray'da oyuncuların alacakları ödendi Galatasaray Yönetimi, ibra edilmemesine rağmen kulübü büyük bir tehlikeden kurtardı. Oyunculara olan 71 milyon liralık ödeme yapıldı ve borçsuzluk kağıtları imzalatıldı.

7 Japonlar satmak için 5 bin adet Kagawa forması aldı Bir Japon internet pazarlama şirketi, Beşiktaş'tan fiyatı 149 TL olan Kagawa formalarından tam 5 bin adet aldı. Şirket bu formaları 99 eurodan (620 lira) satışa sundu.

8 Fenerbahçe, Enes Ünal'ı kiralıyor Fenerbahçe, bonservisi Villarreal'de bulunan 21 yaşındaki milli golcü Enes Ünal'ı kiralıyor.

9 Fatih Öztürk, Galatasaray'la anlaştı Akhisarspor'un kalecisi Fatih Öztürk'ün sezon sonunda Galatasaray'a imza atacağı ifade edildi.