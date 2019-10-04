MotoGP'de heyecan Tayland'da sürecek

Wolverhampton maçının 17. dakikasında sakatlanan Güven Yalçın, Abdullah Avcı'nın "Neyin var, neden oynamıyorsun?" demesi üzerine şortunu indirdi.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlar 2. hafta maçlarında da hayal kırıklığı yarattı. UEFA sıralamasında 11. sırada bulunan Türkiye, sezon sonu ilk 10'da yer alamazsa Devler Ligi tehlikeye girecek.

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Naim Süleymanoğlu'nun kayıp madalyaları aranıyor

Efsane sporcu Naim Süleymanoğlu'nun şampiyonalardan kazandığı 13 madalyası kayıp. Süleymanoğlu'nun evinden madalyalar için keşif yapılsa da henüz bir sonuca ulaşılamadı.