MotoGP'de sıradaki durak Hollanda

G.Saray ve F.Bahçe'nin transfer listesinde yer alan Kayserisporlu Deniz Türüç, kendisi için belirlenen bonservis bedelinin çok fazla olduğunu söyledi.

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine Babel, Chicharito, Banega'nın peşine düşmüştü. Babel ile her konuda anlaşan Cimbom, diğer yıldızlar için çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih Terim'in en çok istediği 3 transfer

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'e teklif yaptı. Comolli ile Gomis arasındaki görüşmeye, Başkan Ali Koç da katıldı.

TFF'nin Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yaptığı değişiklik sonrası takımlara transfer yasağı ve kadro kısıtlaması gibi cezalar verilebilecek.

1 Fatih Terim'in en çok istediği 3 transfer Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine Babel, Chicharito, Banega'nın peşine düşmüştü. Babel ile her konuda anlaşan Cimbom, diğer yıldızlar için çalışmalarını sürdürüyor.

2 Fenerbahçe, Gomis'le görüştü Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'e teklif yaptı. Comolli ile Gomis arasındaki görüşmeye, Başkan Ali Koç da katıldı.

3 Tyler Boyd: Beşiktaş taraftarı muazzam Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan Tyler Boyd, Ankaragücü formasıyla Vodafone Park'ta oynadıkları karşılaşmayı unutamadığını söyledi.

4 Celta Vigo, Emre Mor'u satıyor İspanyol basını, Celta Vigo'nun Emre Mor'u kesin olarak takımdan göndereceğini yazdı.

5 Süper Lig'e Dozer Cemil'in adı verildi Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, Trabzonspor'un "Dozer" lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta ismiyle oynanacak.

6 Visca'dan Fenerbahçe'ye açık kapı Fenerbahçe'nin gündemindeki Başakşehirli Visca, sarı-lacivertli ekibe transfer olacağı iddialarına cevap verdi.

7 Lazio'dan Yunus için 3 milyon euro İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio, Galatasaray altyapısında yetişen Yunus Akgün için 3 milyon euro ödemeye hazır.

8 TFF'den yeni Kulüp Lisans ve FFP Talimatı TFF'nin Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yaptığı değişiklik sonrası takımlara transfer yasağı ve kadro kısıtlaması gibi cezalar verilebilecek.

9 Yıllık 20 milyon euro kazanan Mesut'un talibi yok İngiliz basını, Arsenal'in satmak istediği Mesut Özil için oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle şu ana kadar herhangi bir teklif alınamadığına vurgu yaptı.