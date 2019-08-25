MotoGP'nin 12. yarışını Alex Rins kazandı

Fransız stoper Adil Rami, Fenerbahçe'yle transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi. Deneyimli futbolcu sağlık kontrolünden geçerse sarı-lacivertli takıma imza atacak.

Fransız basını, Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo için Marsilya ile 5.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığını yazdı.

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Medel, Bologna ile anlaştı. İtalyan ekibi siyah-beyazlı kulübe 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

7

Trabzon'da Sturridge izdihamı

Trabzonspor, bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma yaptığı İngiliz golcü Daniel Sturridge Trabzon'a gelirken, oyuncunun gelişi sırasında izdiham yaşandı.