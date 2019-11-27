Mourinho, Dier'dan özür diledi

Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Tottenham, 2-0 yenik duruma düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza attı ve Olympiakos'u 4-2 mağlup etmeyi başardı.

KOLAY BİR KARAR DEĞİLDİ

Londra ekibini son 16 turuna taşıyan bu galibiyet sonrası Jose Mourinho, oyuncusu Eric Dier'dan özür diledi.

Portekizli teknik adam, takımı 2-0 yenik durumdayken 29. dakikada Eric Dier'ı kenara alırken Chistian Eriksen'i oyuna sürdü.

Galibiyet sonrası yaptığı erken değişiklik hakkında konuşan Mourinho, "Söylemek istediğim ilk şey, Eric Dier'dan özür dilemek. Onun için kolay bir durum değil. Bu kararım takım içinde bir çözüm bulmak içindi. Asla kolay değildi ve asla bireysel bir karar değildi. Dele Alli ile birlikte oynayabilecek yaratıcı bir oyuncuya ihtiyacım vardı. Umarım taraftar da bunu anlamıştır." dedi.