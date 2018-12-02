Mourinho: 2-3 kuduz köpeğe ihtiyacım var

Manchester United'ın Portekizli teknik adamı Mourinho, inişli çıkışlı performansıyla yeniden eleştiri oklarının hedefinde. Tecrübeli teknik adam, Southampton'la berabere kaldıkları karşılaşma sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.

"BİRKAÇ KUDUZ KÖPEK LAZIM"

İngiliz basını, Mourinho'nun maçın ardından Pogba'ya virüs dediğini iddia ederken, soyunma odasında da tartışmaların yaşandığı ifade edildi.

Deneyimli teknik adam, takımın eksikleriyle ilgili soruya çarpıcı bir yanıt verdi. Jose Mourinho, "Eksiğiniz ne deniyor ? Man Utd olarak çoğu anlamda geliştik ancak eksiğimiz orta saha. Sürekli basan, ısıran bir kuduz köpeğimiz yok. Yönetimden 2-3 kuduz köpek istedim. Onları aldığımız zaman tamamdır.

Southampton maçı, kazanmak istediğimiz bir karşılaşmaydı. Sonuç iyi değil, çünkü iki puanı kaybettiğimizi söylemeliyim. 4-0 geride olsaydık ve maçı 4-4'e getirseydik belki bunu söylemezdim." şeklinde konuştu.

Manchester Unitet, Premier Lig'de 22 puanla 7. sırada yer alıyor. Lider Manchester City'nin ise 38 puanı bulunuyor.