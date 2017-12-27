Mourinho: 300 milyon pound yetmez

Premier Lig'de Manchester United evinde Burnley karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı ilave zamanda bulduğu golle 2-2 tamamlayabildi. Menajer Jose Mourinho maçtan sonraki basın toplantısında puan kaybından dolayı üzgün ama oyuncularının performansından mutlu olduğunu söyledi.

GAZETECİLER MOURİNHO'YU KIZDIRDI

Bir gazetecinin "Geldiğinizden beri, 17 ayda kulüp transfere 300 milyon pound harcadı" tespitine sinirlenen Mourinho, "Yetmaz, yetmez. Çünkü Manchester City bekleri için forvet parası ödüyor" yanıtını verdi. Bu yanıtıyla City'niin Kyle Walker ve Benjamin Mendy için bu yaz 100 milyon poundun üzerinde harcama yapmasını kasteden Mourinho şöyle devam etti: "Büyük kulüpler, bunu söylerken tarihi büyük olanları kast ediyorum, diğer kulüplerden farklıdır. Tarihleri nedeniyle transfer piyasasında deyim yerindeyse cezalandırılırlar." Portekizli futbol adamına bunun üzerine "United gibi büyük bir kulübün bugünkü form durumundan memnun musunuz?" sorusu geldi.

Yanıt şöyleydi: "Manchester United gibi bir kulüp derken... Örneğin Milan'ın bizim kadar büyük olmadığını mı düşünüyorsunuz? Ya da Real Madrid, Inter bizim kadar büyük değiller mi? Büyük kulüp nedir bilirim. Büyük kulüp başka, büyük futbol takımı başkadır. Dünyanın en iyilerinden biri olmayan bir takımı yeniden inşa etmenin daha ikinci yılındayız. Bunu unutmayın."

Premier Lig'de lider Manchester City 19 maçta 55 puan topladı. Manchester United ise 20 maçta 43 puanla ikinci sırada...