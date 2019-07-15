Mourinho: Almanca öğreniyorum

Aralık 2018'den bu yana bir takım çalıştırmayan 56 yaşındaki Portekizli teknik adam Jose Mourinho kariyeri ve gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"MESLEĞİMİ ÇOK ÖZLÜYORUM"

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesine konuşan Mourinho, doğru olduğuna inandığı projede yer almak istediğini belirterek; "Adrenalini, sahayı, mesleğimi, futbolu çok özledim." dedi.

Günümüzde Almanca öğrenmeye çalıştığını dile getiren Mourinho şöyle devam etti; "İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Fransızca ve İtalyanca biliyorum. Şu an için ise Almanca çalışıyorum; çünkü bir dil öğrenmeyi özledim."

Kariyerinde Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid gibi takımları çalıştıran Jose Mourinho, son olarak Manchester United'ta görev yaptı.

Mourinho'nun kariyerinde 2'si Şampiyonlar Ligi, 1'i UEFA Kupası, 1'i Avrupa Ligi, 1'i UEFA Süper Kupa olmak üzere toplam 30 şampiyonluğu bulunuyor.

56 yaşındaki teknik adamla Benfica, Olimpique Lyon ve Newcastle United'ın yakından ilgilendiği belirtiliyor.