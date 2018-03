Mourinho: Elenmek Manchester için yeni bir şey değil

Manchester United, 0-0'ın rövanşında Sevilla'ya sahasında 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Takımının elenmesiyle ilgili Jose Mourinho geçmişe vurgu yaptı ve bunun Manchester United için yeni bir şey olmadığını söyledi.

"ELENMEK YENİ BİR ŞEY DEĞİL"

Elenmenin dünyanın sonu olmadığını söyleyen Mourinho, "Bir teknik direktör için sahanda yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmek bir hayal kırıklığı; ancak bu Manchester United için yeni bir şey değil. Manchester United'ı daha önce Porto ve Real Madrid ile Old Trafford'da iki kez eledim." ifadelerini kullandı.

Maça Marouane Fellaini (Bu sezon 5. kez 11'de başladı ve Kasım ayından bu yana ilk) ile başlayarak sürpriz yapan Mourinho maçın analizini yaparken de, "Sadece ilk maç değil atılan ilk gol her zaman önemlidir. Maçın ilk dakikasından itibaren agresif ve baskılı olmaya çalıştık. Ancak gol atamadık ve Sevilla devamlı topu kontrol eden taraf oldu. Oyunu iyi kontrol ettiler. Gol şanslarımız oldu; ancak ilk golü onlar buldular ve o andan itibaren her şey daha duygusal bir hal aldı. Attıkları ikinci gol her şeyi imkansızlaştırdı" diye konuştu.

Sevilla karşısında mutlak üstün olamadıklarını kaydeden Portekizli menajer, "Bu futbol ve kaybettik. Yarın başka bir gün ve Cumartesi günü başka bir maç var. Oyuncularım üzüntülü; ancak dram için zamanımız yok" sözleriyle de elenmenin üzerinde fazla kalmayacağının işaretini verdi.