Mourinho, forvet transferi istemiyor

Manchester United Menajeri Jose Mourınho, Alexis Sanchez transferiyle hücum hattına takviye arayışlarına son verdiklerini açıkladı.

FORVET ALMAYACAK

Portekizli teknik adam, Şilili yıldızın takıma katılmasının ardından yaz döneminde kadrolarına bir forvet oyuncusu daha katmayı düşünmeyeceklerini belirtti.

KAPILARI KAPADI

"Alexis, Lukaku, Mata, Martial ve Rashford gibi oyuncularımız var. Rashford ve Alexis kanatta da oynayabiliyorlar" diyen Mourinho, böylelikle adı Manchester United ile anılan yıldız futbolculara da kapılarını da kapattı. Antoine Griezmann, Gareth Bale ve Ivan Perisic gibi oyuncular, bir süredir Unıted ile anılıyordu.

Manchester United'ın yaz transfer döneminde orta sahaya takviye yapması bekleniyor. Ingiliz basınına yansıyan haberlere göre Kırmızı Şeytanlar; Nice'in Avrupa'nın birçok kulübünü peşinden koşturan oyuncusu Jean Michael Serı ile ilgileniyor.