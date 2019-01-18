Mourinho: Futboldaki yerim en üst seviye

1 ay önce Manchester United ile yollarını ayıran Portekizli teknik adam, geleceğiyle ilgili beIN Sports'a konuştu.

"HENÜZ ÇOK GENCİM"

Kariyerini noktalamayı düşünmediğini belirten deneyimli teknik adam,"Emekli olmak için daha çok gencim. Çok uzun süredir futbolun içindeyim ve birkaç hafta içinde 56 yaşında olacağım ama gerçekten çok gencim. Ben hala takım çalıştırmak istiyorum. Benim yerim futbolun en üst seviyesi ve olacağım yer de orası." şeklinde konuştu.

Kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi zaferi bulunan Mourinho, Portekiz, İtalya, İspanya ve İngiltere'de birçok lig zaferi yaşadı. Portekizli teknik adamın Manchester United'daki görevi; başarısız sonuçlar, istenilen transferlerin yapılamaması ve takımın yıldızlarıyla yaşadığı sorunların ardından sona erdi.

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