Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho, son olarak Aralık 2018'de Manchester United'dan kovuldu. Sözleşmesi feshedilen Portekizli isim, henüz bir takımla anlaşmadı.

İngiltere'de bazı televizyon kanallarında yorumculuk yapan Mourinho, futbola dönmek istediğini ifade etti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Özel bir röportaj veren başarılı teknik direktör, "Maç kazandığımda keyif alıyordum. Şimdi kazanamıyorum ve zevk alamıyorum. Futbolu çok özledim." dedi. Portekizli hoca, bu sözleri söylerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Mourinho: Futbolu çok özledim - İZLE

8 aydır takım teknik direktörlük yapmayan Mourinho'nun hangi takımı çalıştıracağı ise merak konusu.

Portekizlinin adı son dönemde Everton'la anılıyor.