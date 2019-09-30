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Mourinho: Geleceğimin İtalya'da olduğunu düşünmüyorum

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, İtalya'da yeniden çalışacağını düşünmediğini söyledi.

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Son olarak Manchester United'ı çalıştıran ve şu anda İngiltere'de yorumculuk yapan Jose Mourinho, geleceği hakkında konuştu.

İtalya'ya ve Inter'e dönme ihtimalini hakkında yorum yapan Jose Mourinho, "Geleceğimin İtalya'da olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"İNTER BENİM EVİM, AİLEM"

Inter'deki kariyeri hakkında da konuşan Mourinho, "Inter benim evim, ailem. Moratti iyi bir arkadaşım. Madrid'deki finalden sonra San Siro'ya dönseydim, Inter'den asla ayrılmazdım. Aileye veda etmek çok zordur." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho, Inter'de 2008-2010 yılları arasında çalıştı ve 6 kupa kazandı.

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