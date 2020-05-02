Mourinho: Hayatımda ağladığım tek mağlubiyetti

Tottenham menajeri Jose Mourinho, Record'a kariyerindeki en unutulmaz olayları anlattı.

Mourinho, "Kariyerimin en özel başarısı Barcelona'nın dominasyonunu bitirmemdi. Rekor gol atıp, rekor puan toplayarak Barcelona'nın dominasyonunu bitirdik. Sadece ligi kazanmış olmadım, kazanma stilimizle de tarihe geçtik." ifadelerini kullandı.

Başarılı çalıştırıcı, "Bir şekilde en iyi futbol tarzını bulmuştum. Şartlara ve oyuncularımın kalitesine göre çok özel bir taktiğimiz vardı. Elbette, çok kaliteli ve muhteşem oyuncularım vardı. Bu da çok önemliydi. Tüm takım birlik olarak hareket ediyordu ve şampiyon olmak için büyük bir hırsla çalışıyorlardı." dedi.

Tecrübeli teknik adam, "Ben Real Madrid'deyken, Avrupa'nın en güçlü takımıydık. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e penaltılarla elendik. Hayatımda ağladığım tek mağlubiyet odur. Arabayla evimin önüne kadar gittim ve arabanın içinde saatlerce ağladım." şeklinde konuştu.