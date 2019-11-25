Mourinho, İbrahimovic söylentilerine noktayı koydu

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, salı günü oynayacakları Olympiakos maçı öncesi, Zlatan İbrahimovic'i getirmek istediği iddialarını kesin bir dille yalanladı.

"İBRAHİMOVİC'İN KANE'İN OLDUĞU BİR TAKIMA GELMESİ MANTIKLI DEĞİL"

Portekizli menajer, "İngiltere'nin en iyi forveti, dünyanın da en iyi 2-3 forvetinden biri olan Harry Kane benim takımımda. Neden Zlatan'ı isteyeyim ki! Zlatan 30'larında ama dünyanın her kulübünde oynayabilir. Zlatan'ın, Harry Kane'in olduğu bir takıma gelmesi hiç mantıklı değil." ifadelerini kullandı.

"BANA BİRAZ ZAMAN VERİN"

Tottenham'da sabra ve zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Mourinho, "Bana biraz zaman verin, zaman verin ki fikirlerimi takıma aşılayabileyim. Ancak, şu an bile Avrupa'nın hiçbir takımından korkmuyoruz. Herkese karşı dimdik oynarız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Mourinho'nun Inter ve Manchester United'dan eski öğrencisi Ibrahimovic, United için 53 maçta 29 gol atmıştı.

38 yaşındaki golcünün adı, Tottenham dışında Avrupa'nın birçok dev kulübüyle de anılıyor.