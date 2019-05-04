Mourinho için PSG ve Roma devrede

Jose Mourinho'nun yeni adresi hakkındaki iddialar her geçen gün artıyor.

Aralık ayında Manchester United'la yollarını ayıran Portekizli teknik adam, yeni sezonda PSG'nin başına geçmek istiyor.

L'equipe gazetesinin haberine göre Mourinho, Fransız ekibine hayalini kurduğu Şampiyonlar Ligi'ni kazandırabileceğine inanıyor. Kulübün Sportif Direktörü Antero Henrique'yle de sıkı ilişkileri bulunan Portekizli çalıştırıcı, sezon sonunda Paris Saint-Germain'le anlaşma sağlayabilir.

PSG OLMAZSA ROMA

Öte yandan gazete, Mourinho'nun İtalyan devi Roma'yla görüştüğünü de yazdı. İddiaya göre takımın başına geçici olarak Claudio Ranieri'yi getiren Roma, Portekizli teknik adama 3 yıllık sözleşme önerdi.

Mourinho'nun PSG ile anlaşamaması durumunda Roma'ya imza atmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak Mourinho'nun bu anlaşma için tek şartı Roma'nın Şampiyonlar Ligi'ne kalması.

Daha önce, Haziran ayında yeni bir başlangıç yapmak istediğini belirten Jose Mourinho, dört kulübün teklifini geri çevirdiğini açıklamıştı.