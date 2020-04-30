Mourinho ihtiyaç sahiplerine yardım etti

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınının ardından spor kulüpleri de ihtiyaç sahipleri için yardımlarda bulunmaya devam ediyor.

Premier Lig ekibi Tottenham, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklama ile tesis bahçelerinde futbolcular için yetiştirilen meyve ve sebzeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını duyurmuştu.

TAŞINMASINA MOURİNHO DA YARDIM ETTİ

Söz verildiği gibi; ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başlayan İngiliz ekibinin menajeri Jose Mourinho'nun da meyve ve sebzelerin taşınmasında çalışanlara yardımcı olduğu görüldü.