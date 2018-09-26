Manchester United'ın Fransız yıldızı Pogba ile teknik direktör Jose Mourinho arasındaki ipler iyice gerilmeye başladı.

HOCASINI ELEŞTİRMİŞTİ

Daha çok hücum yapmaları gerektiğini dile getiren Pogba, "Evimizde daha iyi oynamalıyız. Saldırmalı, saldırmalı, saldırmalıyız. Burası Old Trafford ve saldırmak için buradayız. Manchester United saldırdığı zaman rakipler korkacaktır. Geçen sezon tottenham, Liverpool, Chelsea ve Arsenal'e yaptığımız gibi baskılı oynamalıyız. Böyle oynadığımızda her şey daha kolay" ifadelerini kullanmıştı.

Jose Mourinho'ya göndermede bulunan Fransız yıldız, "Neden yapmadığımızı söyleyemem çünkü sadece bir oyuncuyum. Menajer değilim. Daha fazla hareket etmeliyiz, daha fazla seçenek yaratmalıyız" şeklinde konuştu.

Verdiği bu demeç sonrası Portekiz hoca tarafından kaptanlığı elinden alınan Pogba, bugünkü antrenmanda Mourinho ile tokalaşmak istedi.

POGBA'NIN ELİ HAVADA KALDI

Mourinho'nun karşılık vermemesi üzerine eli havada kalan 25 yaşındaki futbolcu, tecrübeli teknik adama ters ters baktı.

Bir süre sinirli şekilde bir şeyler konuşan ikilinin bu tartışması, kameralara böyle yansıdı:

Mourinho ile Pogba antrenmanda tartıştı - İZLE