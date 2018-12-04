Mourinho: İlk 4'e girmemiz mucize olur

Manchester United'da menajer Jose Mourinho, dikkat çeken açıklamalarından birine daha imza attı.

TAKIM KALİTESİNE VURGU YAPTI

Kullandığı ifadelerle sık sık eleştiri oklarının hedefi olan ve gönderilmesi gerektiği yorumları da yapılan Portekizli, Manchester United'ın bu sezonu ilk 4'te tamamlamasının mucize olacağını söyledi.

Premier Lig'de 7. durumda bulunan ve 4. Arsenal ile arasında 8 puan fark olan United'ın menajeri, 2-2 kaldıkları Southampton maçıyla ilgili Brezilya televizyon kanalı RedeTV'ye konuşurken, "Geçen sene takım kalitesinden dolayı 2. olmamızı harika olarak nitelendirmiştik. Bu sezon ise ligi ilk 4'te bitirebilirsek bu mucize olur." dedi.

Sezonun sonuna kadar kazanabilecekleri kadar puan kazanmak istediklerini söyleyen Portekizli, "Mucizeyi gerçekleştirmeyi deneyeceğiz" ifadelerini kulandı.