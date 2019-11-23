Mourinho, ilk maçında fire vermedi

İngiltere Premier Lig'de 13. hafta mücadelesinde Manuel Pellegrini'nin takımı West Ham ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham kozlarını karşılaştı.

Pochettino'nun gönderilmesinin ardından Tottenham'ın başına geçen Mourinho, imzasından 3 gün sonra çıktığı ilk maçında kazandı.

Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Tottenham 3-2'lik skorla galip geldi.

WEST HAM 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Tottenham'ın gollerini 36. dakikada Heung-Min Son, 43'te Lucas Moura ile 49'da Harry Kane kaydetti.

West Ham'ın gollerini ise 73. dakikada Michail Antonio ile 96'da Ogbonna attı.

Alınan bu sonucun ardından West Ham United 13 puanda kalırken arka arkaya üçüncü kez yenildi ve kazanamama serisi 7 maça çıktı.

MOURİNHO, TOTTENHAM'IN 10 AYLIK DEPLASMAN KABUSUNU SONLANDIRDI

Tottenham'da da 5 haftalık 3 puan hasreti son buldu.

28 Eylül'den bu yana ligde kazanamayan Tottenham, Mourinho ile aradığı 3 puanı alarak 17 puana çıktı. Deplasmanda 10 aylık kazanamama serisi de bitmiş oldu.

Ligin bir sonraki haftasında West Ham United deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak.

Tottenham sahasında Bournemouth'u konuk edecek.