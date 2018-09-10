Futbol camiasının en karizmatik figürlerinden biri olan Portekizli menajer Mourinho, kameralar önünde karizmayı çizdirdi.
MOURİNHO KENDİNİ YERDE BULDU
İngiltere ile İspanya arasında oynanan Uluslar Ligi maçını izlemek için Wembley Stadı'na gelen Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, girişi ayıran kırmızı ipin üzerinden atlarken arkada kalan ayağı takıldı ve yere düştü.
Mourinho ipe takılıp düştü - VİDEO
Ayağa kalkarken gülümseyen başarılı teknik adama stattaki görevliler yardım etti.