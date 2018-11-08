Mourinho İtalyanları kızdırdı

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, kendi sahasında ağırladığı Manchester United karşısında birçok fırsatı harcayınca 2-1 mağlup oldu.

BONUCCİ VE DYBALA TEPKİ GÖSTERDİ

Sayısız gol pozisyonunu değerlendiremeyen İtalyan ekibi son 5 dakika gelen gollere engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Futbol dünyasının en keskin karakterlerinden biri olan Mourinho da bu galibiyeti kendine has stiliyle kutladı.

Maçın ardından Jose Mourinho'nun tribünlere dönerek elini kulağına götürdüğü an çok konuşuldu. Portekizli çalıştırıcıya Leonardo Bonucci ve Paulo Dybala tepki gösterirken Mourinho daha sonra saha personeli tarafından soyunma odasına yönlendirildi.

"TÜM MAÇ KÜFÜR YEDİM"

Çok konuşulan hareketi hakkında açıklama yapan Mourinho, Juventus'a saygı duyduğunu ve gelen hakaretlere tepki olarak yaptığını söyledi.

2008-2010 yılları arası Inter'de görev yapan 55 yaşındaki teknik adam, "Güzel bir İtalyan kentinde bana 90 dakika hakaret ediyorlar. Onlara hakaret etmedim. Buraya işimi yapmaya geldim, başka bir şey değil. Kimseyi kırmadım, sadece daha yüksek sesle duymak istediğimi gösterdim. Sizi duyamıyorum dedim, hepsi bu. Milyonlarca Inter taraftarının bundan memnun olduğunu biliyorum. Ama Juventus'a, oyuncularına, yöneticilerine sahip oldukları kaliteye saygı duyuyorum." dedi.