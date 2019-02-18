Mourinho: Kendimi Fransa Ligi'nde hayal ediyorum

İngiltere Premier League ekibi Manchester United'dan 18 Aralık'ta başarısız gidişat nedeniyle kovulan Jose Mourinho, yeni ülkelerde çalışmaya açık olduğunu belirtti.

FRANSA'YA YEŞİL IŞIK

Kariyerinde daha önce İspanya, İtalya ve İngiltere'nin yanı sıra ülkesi Portekiz'de takım çalıştıran Mourinho, "Yeni kültürler tanımayı seviyorum. Yeni bir ligde çalışmak fantastik bir deneyim olur. Kendimi Ligue 1'da teknik direktörlük yaparken hayal edebiliyorum." dedi.

Şu an için sakin olduğunu ve ailesiyle güzel vakit geçirmeye çalıştığını belirten 56 yaşındaki teknik adam, 2-3 ay işsiz kalmanın kendisi için kabul edilebilir olduğunu fakat daha sonrasında işlerin zorlaştığını belirtti.

Kendisinden sonra Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlüğünde ilk 11 maçında yenilmeyip, ilk defa geçtiğimiz hafta içinde PSG'ya Şampiyonlar Ligi'nde kaybeden Manchester United'ı takip edip etmediği sorulan Mourinho, "Hayır izlemedim. Diğer takım ve ligleri izliyorum. İngiltere'de tüm oyuncuları ve kulüpleri tanıyorum. Oradaki filozofiyi biliyorum. O yüzden diğer ligleri izlemek daha ilgi çekici geliyor." dedi.