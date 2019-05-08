Mourinho: Klopp, Devler Ligi'ni hak ediyor

Jose Mourinho, Liverpool'un Barcelona karşısındaki tarihi zaferini işte bu sözlerle özetledi.

YÜREK VE RUH KAZANDI

Maçı beIN Sports'ta yorumlayan Portekizli teknik adam, geri dönüşün mimarının Jürgen Klopp olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Aslında böyle bir sonuç beklemiyordum. Ama imkansız bir şey başarılacaksa bunun için doğru adres Anfield. Bu tarihi geri dönüş için tek isim söyleyebilirim. Jürgen Klopp. Tur taktik veya felsefeyle değil, yürek ve ruhla kazanıldı. Liverpool sezonu kupasız kapatma riskiyle karşı karşıyayken şimdi Avrupa şampiyonu olmalarına sadece 1 maç kaldı. Jürgen Klopp'un artık bunu hak ettiğini düşünüyorum."

Avrupa kıtasının en prestijli teknik direktörleri arasında gösterilen Mourinho, 2004'te Porto, 2010'da da Inter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.