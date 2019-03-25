Mourinho: Kötü gidişatın tek sebebi Ronaldo değil

beIN SPORTS'un özel konuğu olan Real Madrid'in eski teknik direktörü Jose Mourinho eflatun beyazlıların bu sezon ligde sergilediği istikrarsız performansa Cristiano Ronaldo'nun ayrılışının neden olmadığını düşündüğünü söyledi.

"HALA İYİ OYUNCULARI VAR"

Şu anda takım çalıştırmayan Mourinho şöyle konuştu;

"Herhangi bir oyuncunun Cristiano Ronaldo'nun yaptıklarını yapması mümküm değil ama Real Madrid onunla birlikte ligi sadece 2 kez kazandı. Her şeyi Ronaldo'ya bağlamak doğru değil. Dürüst olmak gerekirse Real Madrid hala çok iyi oyunculara sahip"