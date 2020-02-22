Mourinho: Ligi ilk 4'te bitirirsek inanılmazı başaracağız

Tottenham menajeri Jose Mourinho, kulübün sakatlık sorunuyla boğuştuğu şu dönemde, takımın ligi ilk 4'te bitirebilmesi halinde kariyerinin en büyük başarısını yaşayacağını söyledi.

Portekizli menajer yaptığı açıklamada, takımın eksik yıldızları bulunduğunu ve zorlandıklarını belirterek, "Kane ve Son ikisi birden olmadan ilk defa oynayacağız. Eğer ligi ilk 4'te bitirmiş olursak inanılmaz bir şey başarmış olacağız. Çocuklar da bunu hak edeiyor." sözlerini kullandı.

"BU KOŞULLAR ALTINDA EVET"

Mourinho kendisine yöneltlien 2018'te Manchester United ile 3 kupa kazandığı sezonun hatırlatılıp o dönemden daha büyük bir başarı olup olmadığı üzerine ise, "Bu koşullar altında evet" yanıtını verdi.

Pochettino'nun görevine son verilmesinin ardından Tottenham'ın başına geçen Mourinho Premier Lig'de çıktığı toplam 14 maçta 8 galibiyet 4 mağlubiyet almıştı.