Mourinho Manchester United'la uzatıyor

Portekizli çalıştırıcı imzalayacağı yeni sözleşmeyle yıllık ücretini 15 milyon sterline çıkaracak.

Manchester United, menajer Jose Mourunho'nun sözleşmesini yenilemeye hazırlanıyor. Kırmızı Şeytanlar, Portekizli teknik adamın 2019'da sona erecek sözleşmesini 2 yıl daha uzatacak. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; taraflar kontrat yenilenmesi konusunda anlaşmaya çok yakın. İmzalayacağı yeni sözleşme karşılığında Mourinho'nun yıllık ücretinin 15 milyon sterlin olacağı ifade ediliyor.

55 yaşındaki teknik adam, Manchester United'ın başına 2016-2017 sezonu öncesi geçmişti. İngiliz ekibi, Mourinho ile ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Lig Kupası ve Community Shield şampiyonluğu yaşadı. Jose Mourinho yönetiminde geçen sezonu 6. tamamlayan United, bu sezon lider Manchester City'nin 12 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.