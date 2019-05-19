Mourinho: Messi'nin Ballon d'Or'u hak etmiyor

Diagne yine kafa kesme hareketi yaptı

Şenol Güneş: Trabzonspor bizden daha iyiydi

1 Sergen Yalçın, F.Bahçe galibiyetini sigara içerek kutladı Alanyaspor'la başarılı bir grafik çizen Sergen Yalçın'ın, Fenerbahçe galibiyetini kutladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

2 Dorukhan için 7 milyon euro Beşiktaş'ın bu sezon en iyi isimleriden biri olan Dorukhan Toköz için 7 milyon euroluk teklif geldi.

3 Şampiyonluk kutlamalarında taktik veren Guardiola Manchester City, FA Cup finalinde Watford'u 6-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Şampiyonluk kutlamaları sırasında Guardiola'nın Sterling'e taktik vermesi ise geceye damga vurdu.

4 Madagaskarlı futbolcular spikerleri zorlayacak Mısır'da düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası 21 Haziran'da başlayacak. B grubunda yer alan Madagaskar'da futbolcuların isimleri spikerleri çok zorlayacak gibi gözüküyor.

5 Fenerbahçe Allahyar'la prensipte anlaştı Fenerbahçe, İran'ın Esteghlal FC takımında top koşturan Allahyar'la her konuda anlaşmaya vardı. Genç futbolcunun haziran ayında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

6 Tarık Çamdal 1114 gün sonra sahaya çıktı Son olarak 29 Nisan 2016'da Süper Lig'de bir maça çıkan Tarık Çamdal, tam 3 yıl sonra bu duyguyu yeniden tattı.

7 Başakşehir'den maç öncesi iddialı paylaşım Bu akşam şampiyonluk maçına çıkacak olan Başakşehir, dev karşılaşma öncesi iddialı bir paylaştım yaptı. İstanbul ekibi, "Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık" dedi.

8 Terim ve Avcı'nın maç taktikleri Bu akşam oynanacak şampiyonluk maçı öncesi her iki takımın teknik direktörü de taktiğini belirledi. Terim'in planı ilk 15 dakikada işi bitirmek olacak. Avcı ise takım savunmasına güveniyor.

9 Trabzonsporlu Abdülkadir davul çaldı Beşiktaş maçında iyi bir oyun ortaya koyan Trabzonsporlu Abdülkadir Parmak, galibiyetin coşkusuyla sabaha kadar uyumadı. Abdülkadir, gece davul çalarak insanları sahura uyandırdı.