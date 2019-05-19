Mourinho: Messi'nin Ballon d'Or'u hak etmiyor

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Lionel Messi'nin bu sene Ballon d'Or yarışında geriye düştüğünü iddia etti.
Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın Liverpool'a elenmesi sebebiyle Lionel Messi'nin Ballon d'Or'u kazanmasının zor olduğunu söyledi.
"HAK ETTİĞİNDEN EMİN DEĞİLİM"
Jose Mourinho, "Messi'nin, Ballon d'Or'u hak ettiğinden emin değilim çünkü Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı" şeklinde konuştu. Barcelona ile bu sezon 48 maça çıkan Arjantinli yıldız, 48 gol atmayı başardı ve 22 asist yaptı.