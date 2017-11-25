Mourinho Mkhitaryan'ın performansından memnun değil

Premier Lig'in 13. haftasında Manchester United'ın Brighton'ı konuk edeceği maç öncesi basın toplantısında konuşan Jose Mourinho, son iki resmi maçta kadroya almadığı Henrikh Mkhitaryan'ı sert sözlerle eleştirdi.

KESİNLİKLE MEMNUN DEĞİLİM

Ermeni futbolcunun performansı karşısında hayal kırıklığı yaşadığını belirten Portekizli menajer, "Henrikh sezona oldukça iyi başlamıştı. Ancak daha sonra yavaş yavaş ortadan kayboldu. Son dönemdeki performansından kesinlikle memnun değilim ve bunu sadece bir-iki maç özelinde söylemiyorum." dedi

Takımın 10 numarası konumundaki bir futbolcunun belli sorumluluklar alması gerektiğinin altını çizen Mourinho, "Gol, asist, rakibe baskı, doğru pozisyon alma ve oyunu yönetme gibi birçok alanda Henrikh'in performansı giderek düştü. Bir noktadan sonra artık bu durum tahammül edilemez bir hâle geldi." ifadelerini kullandı.

Mourinho, diğer tüm futbolcuların şans bulmak adına yoğun şekilde çalıştığı bir takımda Mkhitaryan'ın da aynı azmi ortaya koyması gerektiğini sözlerine ekledi.