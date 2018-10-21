Mourinho Napoli'nin stoperini istiyor

İngiltere Premier League'de son olarak Chelsea ile deplasmanda 90+6'da yedikleri golle 2-2 berabere kalan Manchester United, hareketli bir ara transfer dönemi geçirmeye hazırlanıyor.

100 MİLYON EUROLUK TEKLİF VARDI

The Times'ın haberine göre Manchester United yönetimi ile bir toplantı yapan Jose Mourinho, futboldan sorumlu yönetici Ed Woodward ve diğer yönetim kurulu üyelerini Napoli forması giyen Senegalli stoper Kalidou Koulibaly'nin transferi konusunda ikna etmek istiyor.

Koulibaly'nin "Kırmızı Şeytanlar"ın defansif yapısına çok şey katacağını düşünen Portekizli teknik adam, gerekli maddi koşulların oluşmasını istiyor. Daha önce Koulibaly'nin takımın çok önemli bir parçası olduğunu söyleyen Napoli başkanı Aurelio de Laurentiis, oyuncu için 100 milyon euro değerinde teklif geldiğini fakat bunu reddettiklerini öne sürmüştü.