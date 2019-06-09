Mourinho, Newcastle United'la masaya oturecek

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Newcastle United, teknik direktörlüğe 2018 Aralık'ta Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra bir takım çalıştırmayan Jose Mourinho'yu getirmeyi istiyor.

The Mirror'da yer alan habere göre Mourinho, geçtiğimiz sezon Premier Lig'i 13. sırada bitiren Newcastle United ile masaya oturacak.

Rafael Benitez ile yola devam etmek istemeyen, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Newcastle United, teknik direktörlük koltuğunu daha önce İngiltere'de Chelsea ve Manchester United takımlarını çalıştıran Jose Mourinho'ya emanet edecek.

Jose Mourinho geçtiğimiz yaz Newcastle United hakkında; "Oraya gitmeyi seviyorum. Bay Robson’un evine gitme hissini seviyorum. St. James' Park'ın atmosferini seviyorum. Onlar oldukça iyi, coşkulu bir kalabalık" ifadelerini kullanmıştı.