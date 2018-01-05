Mourinho: Otelde yaşadığım için çok mutluyum

Manchester United macerası pek de iyi gitmeyen ve Manchester City ile mücadele etmek zorunda kalan Jose Mourinho'ya göre şu anda her şey yolunda gidiyor.

Manchester United'dan kovulması için hiçbir sebebin olmadığını ifade eden Jose, kulüp ile arasında önemli bir bağ bulunduğunu ve sözleşmesinin sonuna kadar önemli işlerin altına imza atacaklarını dile getirdi.

Mourinho'nun keyfine daha da yukarı seviyeye taşıyacak olan bir diğer olay da Portekizli teknik adamın yaşantısına bir otel odasında devam etmesi.

OTELDE ÇOK MUTLUYUM

Manchester'da bir ev almamasının kulübe olan bağlılığı ile alakası olmadığını ifade eden Jose, "Ben, kendimi çok rahat hissediyorum, taraftarlarımızın da rahat olmasını istiyorum. Otelde yaşamaktan dolayı keyif alıyorum. İki metrekarelik odada yaşamak bana huzur veriyor. İstediğim her konforu otelde buluyorum ve bir apartman dairesinde oturmaktan daha rahatım. Üzgün bir adam değilim, aksine çok keyifliyim ve benim için kimse endişelenmesin" dedi.