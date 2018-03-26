Mourinho, Paul Pogba'nın satılmasını istedi

Manchester United menajeri Jose Mourinho, verim alamadığı Paul Pogba'yı yaz transfer döneminde satarak büyük bir kaynak yaratmak istiyor.

POGBA SATILIP KROOS VE VARANE ALINACAK

Daily Mirror' da yer alan habere göre, Paul Pogba ile arası açık olan Jose Mourinho, Fransız yıldızın satılması yönünde talimat verdi.

Pogba'nın satılmasından elde edilecek gelirle Mourinho eski takımı Real Madrid'den Toni Kroos ve Raphael Varane'ı kadrosuna katmak istiyor.

230 MİLYON EUROYA SATILMAK İSTENİYOR

United yönetimi, Pogba'yı 230 milyon euroluk bir bedelle satmanın planlarını yaparken, Marca' ya göreyse Real Madrid yönetimi Varane için 80 milyon euro, Kroos için ise 115 milyon euro bonservis bedeli isteyecek.