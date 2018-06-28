Mourinho, Pogba'nın yerine Kroos'u istiyor

Yeni sezon öncesi takımında bazı değişiklikler yapmak isteyen Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho'nun transferdeki önceliğinin Toni Kroos olduğu belirtildi.

POGBA YERİNE KROOS'U İSTİYOR

İspanyol AS gazetesinin iddiasına göre Manchester United CEO'su Ed Woodward ile görüşen Mourinho, Paul Pogba yerine orta sahada Toni Kroos'u görmek istediğini söyledi.

SERBEST KALMA BEDELİ 500 MİLYON EURO

Real Madrid ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesi ise 500 milyon euro.