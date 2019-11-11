Mourinho: Premier Lig'de şampiyonluk yarışı bitti.

Premier Lig'de son olarak Manchester United'ı çalıştıran ve şu sıralar yorumculuk yapan Jose Mourinho, şampiyonluk yarışı hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Jose Mourinho, Liverpool'un Manchester City'i 3-1 mağlup etmesinin ardından Premier Lig'de şampiyonluk yarışının bittiğini söyledi.
"BURADAN ŞAMPİYONLUĞU VERMEZLER"
Maç sonu yorumlar yapan Mourinho, "Bence Premier Lig'de şampiyonluk yarışı bitti. Olağanüstü bir şey olmazsa, mesela dramatik bir sakatlık yaşanmazsa, Liverpool'un buradan şampiyonluğu vermeyeceğini düşünüyorum" dedi.
Premier Lig'de ilk 12 haftada 11 galibiyet, 1 beraberlik alan Liverpool, 34 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Manchester City'nin ise 25 puanı bulunuyor.