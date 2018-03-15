Mourinho PSG'nin başına geçiyor

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Dünyaca ünlü Portekizli menajer Jose Mourinho, Chelsea'den sonra Manchester United'da da tutunamadı. Chelsea'nin başında şampiyon olduğu sezonun ardından hayal kırıklığı yaşayarak takımdan gönderilen Mourinho, Kırmızı Şeytanlarlarla ikinci sezonunda da başarılı olamadı.

GEÇEN YIL 3 KUPA ALDI AMA YETMEDİ

Mourinho'nun Manchester'ı geçtiğimiz yıl UEFA Avrupa Ligi, FA Cup ve Lig Kupası'nı kazandı ancak ligde şampiyonluğu Chelsea'ye kaptırdı. Bu yıl ise ligde Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'den 16 puan fark yerken, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Sevilla'ya elendi.

Tarihi boyunca sayısız kupa kazanan Manchester United cephesi ise son 2 yılda 300 milyon pound harcanmasına rağmen Mourinho'nun beklenen başarıyı yakalayamadığını savunuyor. Son olarak Sevilla'ya elendikten sonra Portekizli çalıştırıcının, "Bir teknik direktör için sahanda yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmek bir hayal kırıklığı; ancak bu Manchester United için yeni bir şey değil. Manchester United'ı daha önce Porto ve Real Madrid ile Old Trafford'da iki kez eledim." şeklindeki açıklaması büyük tepki çekti.

SEZON SONU PSG'YE GİDECEK

Bütün bu gelişmelerin ışığında İngiliz Mirror sitesi, Mourinho'nun sezon sonunda Emery'yle yollarını ayıracak olan PSG'nin yolunu tutacağını iddia etti.

Jose Mourinho'nun Manchester United'la 2020 yılına kadar sözleşmesi var ancak haberin detaylarında karşılıklı anlaşmanın olacağı ve tecrübeli teknik adamın Manchester'dan ayrılarak PSG'nin başına geçeceği ifade edildi.