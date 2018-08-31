Mourinho: Şampiyon olamasam da en iyilerdenim

Transfer sezonunu kötü geçiren, Premier Lig'de ise oynadığı ilk 3 maçın 2'sini kaybeden Manchester United'da teknik direktör Jose Mourinho'dan iddialı sözler geldi.

EN İYİLERDEN BİRİYİM

İngiltere'de yoğun bir şekilde eleştirilen Portekizli teknik adam, ''Dünyanın en iyi takımlarından birisini çalıştırıyorum. Ayrıca ben de dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birisiyim. Şampiyon olamasam bile bu durum değişmeyecek.'' dedi.

3 LİGDE ŞAMPİYON OLAN TEK BENİM

Kariyeri hakkında konuşan Mourinho, ''8 kupa kazandım. İtalya, İspanya ve İngiltere'de şampiyon olan tek kişi benim.'' sözlerini kullandı.