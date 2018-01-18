Mourinho: Şampiyonluk şansımız var

İngiltere Premier Lig'de Manchester Cıty, United'ın 12 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Guardiola'nın öğrencileri sadece topladıkları puanlarla değil, oynadıkları oyunla da futbolseverlerin beğenisini kazanıyor. Zirve takipçisi United'da ise yıldız oyuncular Lukaku ve Pogba'nın performansları dönem dönem tartışılıyor. Yaşanan sakatlıklar da, Mourinho'nun ideal kadrosunu sahaya sürmesine engel oluyor.

"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ OLABİLİR"

Sezon kendileri adına kusursuz geçmese de Kırmızı Şeytanlar'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, Manchester Cıty'i yakalayabileceklerine inanıyor. Kalan 15 maçın hepsini kazanabilecek güçte olduklarını dile getiren 29 yaşındaki futbolcu, son ana kadar yarıştan kopmayıp Manchester Csty'i geçmeye çalışacaklarını söyledi. İspanyol basınına konuşan Juan Mata, "Geçtiğimiz yıllarda Premier Lig'in ne kadar çılgın geçtiğine tanık olduk. Başka liglerde olmayacak şeyler, Premier Lig'de yaşandı. Umarım bizim de böyle bir şansımız olur" dedi.

Geçtiğimiz sezonlara kıyasla bu sezon daha fazla oynama şansı bulan Mata, 24 maçta 3 gol ve 4 asistle takıma katkı verdi.