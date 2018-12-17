Mourinho: Şampiyonluk tabii ki hayal

3-1'lik yenilgi sonrası lider Liverpool'un 19, dördüncü sıradaki Chelsea'nin 11 puan gerisine düşen United'ın teknik patronu, "Şampiyonluğu kazanabilir miyiz? Tabii ki hayır. Ancak hala ligi dördüncü bitirebiliriz" dedi.

EN GÜÇLÜ TAKIM KAZANDI

1990-91'den bu yana Manchester United, sezonun en kötü başlangıcını yaparken; Mourinho Liverpool maçıyla ilgili olarak da, "En güçlü takım kazandı; ancak maçta bizden daha iyi oldukları periyotta sonuca gitmediler" diye konuştu.

Liverpool'un maçın ilk dakikalarında çok baskılı oynadığını kaydeden Portekizli çalıştırıcı, "İlk 20 dakikada nefes alamadık. Yoğun baskı vardı. Andrew Robinson'ı izlemekten dolayı hala yorgunum. İlk 20 dakikada iki takım arasındaki büyük fark vardı. Bizden daha iyi ve daha güçlüydüler, her şeyi bizden daha iyi yaptılar" ifadelerini kullandı.

Manchester United, geçen sezonun genelinde kalesinde 28 gol görürken; son Liverpool maçının ardından bu sezonki engel olamadığı gol sayısı 29'a çıktı. United ayrıca, 1962-63 sezonundan bu yana 17 hafta sonunda kalesinde en çok gol gördüğü sezonu yaşadı.