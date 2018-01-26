Mourinho, Sanchez transferini sulu portakala benzetti

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, hafta başında 4,5 yıllık sözleşme imzaladıkları Alexis Sanchez hakkında açıklamalarda bulundu.

Şilili futbolcunun çok yetenekli olduğunu ve takıma büyük katkı sağlayacağını dile getiren Portekizli çalıştırıcı, Sanchez'in çok yüksek bir ücret istediği için Manchester City'nin transferden çekildiği şeklinde yapılan yorumlara katılmadığını belirtti.

MANCHESTER CİTY'YE GÖNDERME

Portekizli teknik adam, "Manchester City, Chelsea ve hatta Everton bizden daha çok transfer harcaması yaptı. Bence asıl sorun bu değil. Alexis her yere gidebilirdi tercihi biz olduk. Bu transfer bana şu hikayeyi hatırlattı; ağacın en üst dalında sulu portakal görürsünüz. O portakalı istersiniz ama en yukardaki dala erişemediğiniz için 'ben diğerlerini tercih ediyorum' dersiniz. Alexis Sanchez transferi bana işte bunu anımsattı" diye konuştu.

Mevcut şartlara göre Sanchez'in ne ucuz ne de pahalı bir transfer olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Mourinho, "Kalitesi ölçüsünde iyi bir kontrat imzaladı. Eğer kulübüyle 3-4 yıl daha sözleşmesi olsaydı; onu almak için 100-150 milyon sterlini gözden çıkarmak durumunda kalacaktık. Dolayısıyla bizim için de iyi şartlara anlaşılmış bir transfer oldu" dedi.