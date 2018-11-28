Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manchester United, sahasında Young Boys'u konuk etti.
Mourinho sevinçten su şişelerini tekmeledi - İZLE
MANCHESTER UNİTED TUR ATLADI
Bu sezon inişli çıkışlı bir form grafiği çizen ManU'da, Portekizli teknik adam Mourinho tartışılıyor. Üzerinde büyük baskı hisseden deneyimli hoca, Young Boys maçında yaşadığı stresi dışarıya vurdu.
Fellaini'nin uzatma dakikalarında attığı gol sonrası Mourinho su şişelerinin bir kısmını tekmelerken, bir kısmını da kaldırıp yere vurdu.
Manchester United bu golle Devler Ligi'nde bir üst tura yükseldi.