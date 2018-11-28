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Mourinho sevinçten su şişelerini tekmeledi

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United Young Boys'u Fellaini'nin son dakika golüyle yenerken, mücadeleye Mourinho'nun sevinci damga vurdu.

Mourinho sevinçten su şişelerini tekmeledi
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Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manchester United, sahasında Young Boys'u konuk etti.

Mourinho sevinçten su şişelerini tekmeledi - İZLE

MANCHESTER UNİTED TUR ATLADI

Bu sezon inişli çıkışlı bir form grafiği çizen ManU'da, Portekizli teknik adam Mourinho tartışılıyor. Üzerinde büyük baskı hisseden deneyimli hoca, Young Boys maçında yaşadığı stresi dışarıya vurdu.

Fellaini'nin uzatma dakikalarında attığı gol sonrası Mourinho su şişelerinin bir kısmını tekmelerken, bir kısmını da kaldırıp yere vurdu.

Manchester United bu golle Devler Ligi'nde bir üst tura yükseldi.

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