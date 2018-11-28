1 Mourinho sevinçten su şişelerini tekmeledi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United Young Boys'u Fellaini'nin son dakika golüyle yenerken, mücadeleye Mourinho'nun sevinci damga vurdu.

2 TFF'nin Terim'e ödeyeceği tazminata hakkaniyet indirimi Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki davada yeni bir karar çıktı. Mahkeme, Terim'e 9 milyon değil 5 milyon 250 bin TL ödenmesine karar verdi.

3 Büşah Gencer: Ersun Yanal F.Bahçe'de başarılı olamaz Türk sporunun duayen ismi Büşah Gencer, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye gelmesi durumunda uzun vaadede başarılı olamayacağını ifade etti.

4 Mehmet Demirkol: Hüseyin Göçek'in pozisyonda hatası yok Mehmet Demirkol, Merkez Hakem Kurulu'nun kendi hatasını kapatmak için Hüseyin Göçek'i cezalandırdığını ifade etti.

5 Comolli artık transferde yetkili değil Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli'nin transferdeki yetkileri sınırlandırıldı.

6 Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'la görüşüyor Cocu'nun ardından geçici olarak göreve getirilen Koeman'ın Trabzonspor maçındaki performansından memnun kalmayan F.Bahçe yönetimi, Ersun Yanal'la görüşmeleri sıklaştırdı.

7 Volkan, Aatif ve Dirar'ın hatıra fotoğrafı Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatif ve Dirar antrenman sonrası birlikte fotoğraf çektirdiler.

8 Real Madrid Roma'yı deplasmanda yendi Şampiyonlar Ligi'nde Roma'nın sahasında Real Madrid'e yenildiği maçın kırılma anı milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in boş kaleye atamadığı gol oldu.

9 L.Moskova-G.Saray maçı öncesi Rusya'da hava durumu Galatasaray, bu akşam Devler Ligi'nde şansını sürdürebilmek için Lokomotiv Moskova'yı yenmek zorunda. Temsilcimizi rakip kadar hava şartları da zorlayacak.