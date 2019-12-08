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Mourinho: Son, takımımda olduğu için mutluyum

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Burnley maçı sonrasında konuştu. Portekizli çalıştırıcı, "Son, inanılması güç bir gol attı" dedi.

| Haber Merkezi
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İngiltere Premier Lig'de 16. hafta mücadelesinde Tottenham, Burnley'i 5-0 gibi farklı bir skorla geçti.

Londra ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından takımının 3. golünü atan Heung-Min Son'un çok güzel bir gole imza attığını söyledi.

"OĞLUM ONA 'SON'ALDO DİYOR"

Güney Koreli futbolcusu Heung-Min Son için konuşan Mourinho, "Son, inanılması güç bir gol attı. Bu golü atmadan önce bile oğlum ona Ronaldo'ya ithafen 'Son'aldo diyordu. Golü izleyince aklıma Ronaldo'nun Barcelona'da attığı gol geldi. Sir Bobby Robson ile yedek kulübesinde çok şaşırdık. Aynı şeyleri hissettim. Son, harika bir oyuncu ve benim takımımda olduğu için mutluyum" ifadelerini kullandı.

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