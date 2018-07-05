Mourinho: Sorun sadece Neymar'ı eleştirerek çözülemez

Manchester United'in Portekizli hocası Mourinho, Neymar'a yapılan eleştiriler hakkında konuştu. Bu konunun tek başına Neymar üzerinde konuşulmaması gerektiğini savunan Moruinho, "Neredeyse her takımda kendini yere atan oyuncular var" dedi.

"HER TAKIMDA KENDİNİ ATANLAR VAR"

Russian Today'e konuşan Jose Mourinho, "İnsanların Neymar'a odaklandığının farkındayım ancak bu konu sadece onunla çözülemez. Sadece Neymar'da yok, her takımda kendini yere atan oyuncular var. Faul varmış gibi göstermeye çalışan, hakemi bakı altına alan oyuncular var" ifadelerini kullandı.

"Harry Maguire gibi bir defans oyuncusu da beni şaşırttı." diyerek Kolombiya-İngiltere maçını da örnek gösteren Mourinho, "Harry Maguire gibi bir defans oyuncusu da beni şaşırttı. Normalde dürüst bir çocuktur ama kendini yere attı. Ve üstüne gidip hakeme 'VAR'a bakması için talepte bulundu. Milyarlarca insanın izlediği Dünya Kupası'nda oynayan futbolcular bu sorumluluğu hissetmeli" şeklinde konuştu.