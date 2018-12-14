Mourinho: Takım bir evdir mobilya değil

Premier Lig'de lider Liverpool ile zorlu bir maça çıkacak olan Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısı düzenledi.

Transfer dönemi hakkında konuşan Mourinho, ''Bir takımı yenilemek sadece para harcamak değildir. Bir futbol takımı, bundan çok daha fazlasıdır. Futbol takımı bir ev gibidir, mobilya değil. Çok çalışıp, ardından para harcarsın ve en iyi mobilyaları alırsın. Böylece harika bir ev içinde yaşarsın.'' sözlerini kullandı.

Liverpool maçı hakkında da konuşan Portekizli teknik adam, ''Liderlik koltuğunda oturan çok formda bir takım ile oynayacağız. Şüphelerim var mı? Her şey hakkında şüphem var. Kim oynayacak, kim sakat, kim iyileşti henüz bilmiyoruz. Ama ne olursa olsun kalitemizi biliyoruz ve kazanmak için sahaya çıkacağız.'' dedi.

Liverpool'un durumu hakkında da görüşlerini belirten Mourinho, ''Kupalar önemlidir. Sadece konuşmak olmak için konuşmayı aptalca bulurum. Ama eğer bir potansiyelin varsa o zaman konuşursun. Potansiyelin varsa her şeyi kazanma arzun vardır. Çok fazla basını takip etmiyorum ama Jürgen, çoktan hedeflerinin Premier Lig'i kazanmak olduğunu söylemiştir.'' şeklinde konuştu.