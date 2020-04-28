Mourinho: Tarihteki en iyi oyuncu Ronaldo

Jose Mourinho, Live Score ile yaptığı röportajda, 'saf yetenek' olarak Fenomen Ronaldo'nun 1. sırada olduğunu söyledi.

Portekizli teknik adam, “Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi son 15 yıldır zirvede ve her alanda büyük bir rekabet içerisindeler. Ama eğer yetenek ve beceriden bahsedeceksek kimse Brezilyalı Ronaldo’yu geçemez. Barcelona’da Bobby Robson ile çalıştığım dönemde onun tarihteki en iyi oyuncu olduğunu anlamıştım." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı uzun süreli sakatlıkların Brezilyalı futbolcunun kariyerini öldürdüğün belirten Mourinho, "Onu tanıdığımda 19 yaşındaydı ve inanılmazdı. Yetenek hakkında konuşacaksak kimse onu geçemedi." dedi.