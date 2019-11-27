Mourinho: Top toplayıcı çocuk sayesinde gol attık

Tottenham, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun beşinci haftasında sahasında ağırladığı Olympiakos'u, 2-0 geriye düşmesine rağmen 4-2 mağlup etmeyi başardı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Jose Mourinho ise karşılaşmanın ardından verdiği demeçlerde, maçın skoruna etki eden top toplayıcı çocuğa övgülerde bulundu.

BT Sport' a konuşan Portekizli teknik direktör, "Tıpkı benim gibi zeki olan top toplayıcılarını seviyorum ve bugünkü çocuk gerçekten çok zekiydi. Oyunu okudu, anladı ve önemli bir asist yaptı. Onun için çok önemli bir andı ve bunu hiçbir zaman unutmayacaktır." dedi.

BeIN Sports' a da açıklamalarda bulunan Mourinho, "Top toplayıcı çocuk olağanüstüydü! Topu verişi gerçekten inanılmazdı. Muhtemelen akademiden geliyor. Fırsatı görür görmez hemen topu oyuna geri soktu. Olympiakos'un teknik direktörü olsaydım, muhtemelen onu boğardım." yorumunu yaptı.

"Devreye girerken attığımız gol önemliydi. Golü o an görmedim, daha sonra ekranda izledim." diyen Mourinho, "2-0 gerideyken de oyunun kontrolü bizdeydi ve beraberliğin bizi bir üst tura taşıyacağını biliyorduk, dolayısıyla ikinci yarıda pragmatik olup beraberliği sağlayabiliriz diye düşündük." ifadelerini kullandı.