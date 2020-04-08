Mourinho ve futbolcular 'sosyal mesafe kuralına' uymadı

Koronavirüs nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşayan İngiltere’de hem sokağa çıkma yasağı hem de sosyal mesafe kuralları, Tottenham’da çiğnendi.

Ada basınında yer alan haberlerde, Tottenham’da 3 futbolcu ve menajer Jose Mourinho, Kuzey Londra’da parkta yaptıkları idman kameralara yakalandı.

Davinson Sanchez, Ryan Sessegnon ve Ndombele, Mourinho ile beraber parkta koşu ve ısınma çalışmaları yaptı. Üzerlerinde Tottenham kıyafetleri olması da gözlerden kaçmadı.

SOSYAL MESAFE KURALININ ÇİĞNENDİĞİNİ KABUL ETTİLER

Ancak bu çalışmada, tüm sosyal mesafe kuralları çiğnendi. Bu konuda çok hassas olan Londra halkı, görüntüleri paylaşarak tepki gösterdi.

Tottenham kulübünden bir yönetici de görüntülerden dolayı üzüldüklerini ve sosyal mesafe kuralının çiğnendiğini kabul etti.

Ayrıca daha sonra Arsenal taraftarları da Serge Aurier’in dışarıda arkadaşıyla yan yana koşu yaptığı bir başka videoyu yayınladı. Tottenhamlı bir diğer yıldız Aurier’in de sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafeyi çiğnediği görüldü.