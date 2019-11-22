Mourinho, Zlatan'ı istiyor

Jose Mourinho'nun Tottenham'da göreve başlamasıyla, eski öğrencisi Zlatan Ibrahimovic'in de Londra'ya transfer olması gündeme geldi.

YENİDEN BULUŞABİLİRLER

Ada basını, LA Galaxy'ye veda eden 38 yaşındaki forvetin yeni yılda bedelsiz olarak transfer edilebileceğini yazdı. 2016 yılında Mourinho, Ibrahimovic'i bonservis ödemeden Manchester United'a getirmişti.

Fernando Llorente yollarını ayıran ve Harry Kane'in yanına bir alternatif düşünen Tottenham, Avrupa'ya dönmeyi planlayan Ibrahimovic ideal isim olarak öne çıkıyor.

Daha önce Ibrahimovic'le iki kez birlikte çalışan Jose Mourinho, yetenekli oyuncunun Inter'den ayrıldığı dönemde büyük bir üzüntü yaşadığını gizlememişti.