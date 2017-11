Mourinho'dan Carrick'e açık çek

Manchester United'ın 36 yaşındaki kaptanı Michael Carrick, kalbinde tespit edilen ritim bozukluğu sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalmış durumda.

KARİYERİNİ SONLANDIRABİLİR

Bu sezon sadece eylül ayında Burton Albion'a karşı oynanan Lig Kupası maçında forma giyen tecrübeli oyuncunun, rahatsızlığın dolayı aktif futbolculuk kariyerine nokta koyma ihtimali bir hayli yüksek.

Manchester United Menajeri Jose Mourinho ise, kulübün emektar futbolcusuna kapıların sonuna kadar açık olduğunu belirterek tedavi sürecindeki Carrick'e tam destek verdi.

SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Brighton'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından Carrick hakkındaki soruyu yanıtlayan başarılı teknik adam, "Michael futbolculuğu kadar insanlığıyla da bu takım için çok değerli bir isim. Şu an sağlığı her şeyden daha önemli ve tedavi sürecini en iyi şekilde geçirmesi için ona zaman tanımamız gerekiyor. Daha sonra futbolculuk kariyerinin geleceğine ilişkin kararını verecek. Eğer emekli olmaya karar verirse, teknik ekibimizde her zaman bir yeri olduğunu kendisi de biliyor. Bu konuda hem ben hem yönetim hem de kulüp sahipleri aynı fikirde." ifadelerini kullandı.