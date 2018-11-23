Mourinho'dan futbolcularına: Bunlardan daha adamdık

Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, takımın 4 genç futbolcusu Luke Shaw, Anthony Martial, Jesse Lingard ve Marcus Rashford için flaş açıklamalarda bulundu.

BU FUTBOLCULARDAN DAHA ADAMDIK

İspanyol Univision televizyonuna konuşan Mourinho, ''Bu futbolcular olgunluktan yoksun. Genç bir yıldız olarak gözüküyorsunuz. Ben böyle bir futbolcu değildim ama bu futbolculardan daha olgunduk, daha adamdık. Hayata karşı daha çok hazırdık. Bizi koruyan kimse yoktu. Şimdiki çocuklar şımarık. Bu aslında günümüzün gençlerinin bir problemi.'' sözlerini kullandı.

Genç futbolcuların olgunlaşamadığını belirten Portekizli teknik adam, ''Artık insanların olgunlaşması daha yavaş oluyor. Mesela Luke Shaw, ben gelmeden iki yıl önce İngilitere'nin sol bekiydi. Çok iyi bir potansiyeli var ama nasıl rekabet edeceğini bilmiyor. Luke Shaw, Martial, Lingard ve Rashford'a her zaman potansiyellerinin çok yüksek olduğunu söylüyorum ama günün sonunda insanlar sizi sonuçlar ile değerlendiriyor.'' dedi.